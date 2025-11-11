Morgonkollen

Dagen startar med molnigt väder och en temperatur på omkring 3-4 °C i morgontimmarna. Under förmiddagen stiger temperaturen till 5-6 °C, och molntäcket ligger kvar. Framåt eftermiddagen kan molntäcket tunnas ut något med spridda moln, medan temperaturen håller sig kring 6 °C.

Trafiken flyter på normalt utan större rapporterade störningar. Kollektivtrafiken är enligt tillgänglig information i drift utan större avvikelser. Inga större blåljushändelser har rapporterats för tillfället i kommunen.

Av redaktion@marsta.nu

Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Nyheter Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.