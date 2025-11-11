Morgonkollen 11 november!

Dagen startar med molnigt väder och en temperatur på omkring 3-4 °C i morgontimmarna. Under förmiddagen stiger temperaturen till 5-6 °C, och molntäcket ligger kvar. Framåt eftermiddagen kan molntäcket tunnas ut något med spridda moln, medan temperaturen håller sig kring 6 °C.

Trafiken flyter på normalt utan större rapporterade störningar. Kollektivtrafiken är enligt tillgänglig information i drift utan större avvikelser. Inga större blåljushändelser har rapporterats för tillfället i kommunen.