Morgonkollen

Morgonkollen 8 november!

Dagen inleds molnigt med 4–6 °C och temperaturen stiger till omkring 7 °C under kvällen. Trafiken flyter normalt och inga större störningar rapporteras. Kollektivtrafiken rullar som vanligt. Under natten har det skett två grova brott. Mer info på sajten.

Av redaktion@marsta.nu

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.