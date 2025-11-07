Morgonkollen - 7 november!

Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur runt 9–10 °C. Under förmiddagen klarnar det något och temperaturen stiger upp till cirka 11 °C vid lunchtid. Under eftermiddagen blir det tillfälligt solljus med en lätt temperaturnedgång mot 10 °C, och mot kvällningen sjunker det ytterligare ner mot 8–7 °C.

Kollektivtrafiken rullar normalt utan kända störningar och trafikläget i kommunen är lugnt. Inga större blåljusinsatser har rapporterats för närvarande.