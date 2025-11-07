Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur runt 9–10 °C. Under förmiddagen klarnar det något och temperaturen stiger upp till cirka 11 °C vid lunchtid. Under eftermiddagen blir det tillfälligt solljus med en lätt temperaturnedgång mot 10 °C, och mot kvällningen sjunker det ytterligare ner mot 8–7 °C.
Kollektivtrafiken rullar normalt utan kända störningar och trafikläget i kommunen är lugnt. Inga större blåljusinsatser har rapporterats för närvarande.
Politik Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.
Nyheter En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.