Morgonkollen

Morgonkollen - 7 november!

Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur runt 9–10 °C. Under förmiddagen klarnar det något och temperaturen stiger upp till cirka 11 °C vid lunchtid. Under eftermiddagen blir det tillfälligt solljus med en lätt temperaturnedgång mot 10 °C, och mot kvällningen sjunker det ytterligare ner mot 8–7 °C.

Kollektivtrafiken rullar normalt utan kända störningar och trafikläget i kommunen är lugnt. Inga större blåljusinsatser har rapporterats för närvarande.

Av redaktion@marsta.nu

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.