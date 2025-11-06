Morgonkollen 6 november!

Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur på omkring 10 grader i Sigtuna kommun. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 12 grader och framåt lunch väntas tillfälliga regnskurar innan det åter blir mestadels molnigt under eftermiddagen. Temperaturen sjunker då något till omkring 11 grader.

Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och trafiken flyter normalt på de större vägarna i kommunen. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.