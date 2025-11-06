Morgonkollen

Morgonkollen 6 november!

Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur på omkring 10 grader i Sigtuna kommun. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 12 grader och framåt lunch väntas tillfälliga regnskurar innan det åter blir mestadels molnigt under eftermiddagen. Temperaturen sjunker då något till omkring 11 grader.

Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och trafiken flyter normalt på de större vägarna i kommunen. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.

Av redaktion@marsta.nu

Många villor riskerar fuktskador vid kraftigt regn

Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.

Hotfull man missade flyg

Blåljus En man som skulle resa iväg till Thailand från Arlanda fick ändra sina planer sedan han uppträtt hotfullt mot andra resenärer.