Dagen inleds med molnigt väder och en temperatur på omkring 10 grader i Sigtuna kommun. Under förmiddagen stiger temperaturen till cirka 12 grader och framåt lunch väntas tillfälliga regnskurar innan det åter blir mestadels molnigt under eftermiddagen. Temperaturen sjunker då något till omkring 11 grader.
Kollektivtrafiken rullar utan större störningar och trafiken flyter normalt på de större vägarna i kommunen. Inga större blåljushändelser har rapporterats under natten eller morgonen.
Nyheter Allt fler småhus i Sigtuna och övriga Stockholms län visar tecken på klimatrisker som kan leda till skador vid extremväder. Enligt en ny sammanställning från If och Anticimex har mer än var fjärde villa i länet brister som kan göra dem sårbara vid exempelvis översvämning eller skyfall.
Nyheter En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.