Dagen inleds med molnigt väder i Sigtuna och en temperatur på omkring 11 grader. Under morgontimmarna kan det förekomma lättare regnskurar, men molntäcket ligger kvar större delen av dagen. Temperaturen håller sig mellan 10 och 12 grader fram till kvällen. Trafiken flyter på utan större störningar och inga större händelser har rapporterats av blåljuspersonal. Kollektivtrafiken rullar som vanligt utan noterade avvikelser.
Nyheter En nederländsk lastbilschaufför i 20-årsåldern stoppades vid Öresundsbron med stora mängder narkotika i lasten. Han uppgav att han var på väg till Arlanda flygplats, men i lastutrymmet hittades heroin och cannabisharts till ett uppskattat värde av flera miljoner kronor.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.