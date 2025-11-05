Morgonkollen - 5 november!

Dagen inleds med molnigt väder i Sigtuna och en temperatur på omkring 11 grader. Under morgontimmarna kan det förekomma lättare regnskurar, men molntäcket ligger kvar större delen av dagen. Temperaturen håller sig mellan 10 och 12 grader fram till kvällen. Trafiken flyter på utan större störningar och inga större händelser har rapporterats av blåljuspersonal. Kollektivtrafiken rullar som vanligt utan noterade avvikelser.