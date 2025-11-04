Morgonkollen 4 november!

Dagen börjar med molnigt väder och temperaturer omkring 6–8 °C under morgontimmarna. Mot förmiddagen väntas regnskurar, med temperaturer som stiger till kring 9–10 °C. Under eftermiddagen kvarstår molnigheten och temperaturen når upp till 11–12 °C. Trafiken rullar på normalt och kollektivtrafiken rapporteras fungera utan större störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats så här långt.