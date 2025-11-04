Dagen börjar med molnigt väder och temperaturer omkring 6–8 °C under morgontimmarna. Mot förmiddagen väntas regnskurar, med temperaturer som stiger till kring 9–10 °C. Under eftermiddagen kvarstår molnigheten och temperaturen når upp till 11–12 °C. Trafiken rullar på normalt och kollektivtrafiken rapporteras fungera utan större störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats så här långt.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.