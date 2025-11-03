Morgonkollen

Morgonkollen - 3 november!

Dagen börjar molnigt och runt 10 °C på eftermiddagen. Temperaturen sjunker något under kvällen till cirka 9 °C. Växlande molnighet förväntas under hela dygnet. Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken rullar utan rapporterade störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats i kommunen.

Av redaktion@marsta.nu