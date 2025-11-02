1 nov kl. 08:27
Blåljus Under fredagskvällen utsattes en äldre kvinna i Sigtuna för ett bedrägeriförsök. Moduset var samma som polisen tidigare i veckan varnat för - äldre kontaktas för låsbyte.
1 nov kl. 06:06
Notiser Morgonkollen - 1 november!
31 okt kl. 17:09
Blåljus En skåpbil började brinna på en grusplan i närheten av Granby i Sigtuna kommun på torsdagskvällen.
31 okt kl. 11:00
Notiser Sigtuna kommun skänker tillsammans med Håbo, Knivsta och Upplands-Bro totalt 352 avfallskärl till den ukrainska staden Vinnytsia.
31 okt kl. 07:19
Blåljus Strax före klockan 20.00 på torsdagskvällen anmälde en kvinna i 45-årsåldern att hon blivit överfallen och rånad i närheten av Midgårdsbadet i Märsta.
31 okt kl. 06:20
Notiser Morgonkollen 31 oktober!
30 okt kl. 19:16
Blåljus Vid 14-tiden attackerades en kvinna av en hund varpå polisen mobiliserade en sökinsats efter hundägaren.
30 okt kl. 19:02
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
30 okt kl. 12:59
Blåljus Flera fall av åldringsbrott där bedragare utger sig för att representera låsföretag och polis har förekommit senaste veckorna.
30 okt kl. 06:11
Notiser Morgonkollen 30 oktober!
29 okt kl. 16:45
Notiser En man har dömts för två fall av kränkande fotografering efter att ha smygfilmat två kvinnor som anlitats för att vakta hans hundar.
29 okt kl. 11:46
Notiser Två personer i 40-årsåldern från Sigtuna kommun har häktats på sannolika skäl misstänkta för försök till grovt narkotikabrott.
29 okt kl. 10:08
Nyheter Tre projekt har nominerats i Sigtuna kommuns Arkitekturpris 2025. Vinnaren offentliggörs den 18 november och beslut fattas av kommunstyrelsen den 11 november.
29 okt kl. 07:50
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
29 okt kl. 06:07
Notiser Morgonkollen 29 oktober!
28 okt kl. 19:09
Blåljus Vid 17.15-tiden på tisdagen larmades polisen till Märsta efter att en man i 25-årsåldern hotats av okända gärningsmän med ett vapenliknande föremål.
28 okt kl. 14:13
Notiser Sigtuna Stadsängar får nya busshållsplatser, från 14 december kommer bussen att trafikera stadsdelen.
28 okt kl. 07:19
Nyheter Sedan den 1 oktober 2025 är det tillåtet att slänga trasiga, fläckiga och helt utslitna textilier i restavfallet.
28 okt kl. 05:34
Notiser Morgonkollen 28 oktober!
27 okt kl. 18:44
Nyheter I Aktuell Hållbarhets ranking över Årets miljökommun placerar sig Sigtuna i botten av kategorin Storstäder och storstadsnära kommuner, plats 42 av 46.
27 okt kl. 05:46
Notiser Morgonkollen - 27 oktober!
26 okt kl. 15:41
Politik Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) deltog i Moderaternas arbetsstämma i Västerås under fyra dagar.
26 okt kl. 13:52
Nyheter Transportstyrelsen har slagit fast att A Flygbränslehantering AB (AFAB) inte får ställa egna krav på leverantörer som vill använda flygbränsleanläggningen på Arlanda.