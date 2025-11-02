Morgonkollen

Morgonkollen - 2 november!

Dagen inleds med regn och omkring 9 grader. Mot morgonen avtar nederbörden och molnen dominerar resten av dagen med temperaturer runt 8–10 grader. Trafiken flyter på normalt, kollektivtrafiken rullar utan störningar och inga större blåljushändelser har rapporterats.

Av redaktion@marsta.nu