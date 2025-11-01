Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer kring 1–2 °C under morgontimmarna. Framåt förmiddagen stiger temperaturen till omkring 5–6 °C, och under eftermiddagen blir det något varmare med kring 8–9 °C. Växlande molnighet förväntas hålla i sig under hela dagen.
Trafiken flyter på normalt och kollektivtrafiken rullar utan rapporterade störningar. Inga blåljusinsatser har rapporterats i kommunen vid denna tidpunkt.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.