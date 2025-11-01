Morgonkollen - 1 november!

Dagen inleds med molnigt väder och temperaturer kring 1–2 °C under morgontimmarna. Framåt förmiddagen stiger temperaturen till omkring 5–6 °C, och under eftermiddagen blir det något varmare med kring 8–9 °C. Växlande molnighet förväntas hålla i sig under hela dagen.

Trafiken flyter på normalt och kollektivtrafiken rullar utan rapporterade störningar. Inga blåljusinsatser har rapporterats i kommunen vid denna tidpunkt.