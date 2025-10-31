Morgonkollen 31 oktober!

Dagen startar med lätt regn och cirka 7–9 °C, men vädret övergår snart till molnighet med temperaturer som avtar till omkring 4–6 °C under morgon och förmiddag. Under eftermiddagen väntas fortsatt molnigt men något ljusare väder, och kvällen blir klarare med temperaturer kring 4–5 °C.

Trafiksituationen är lugn och kollektivtrafiken rullar utan rapporterade störningar. Under torsdagskvällen pågick en insats med anledning ab rån i Märsta.