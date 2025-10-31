Dagen startar med lätt regn och cirka 7–9 °C, men vädret övergår snart till molnighet med temperaturer som avtar till omkring 4–6 °C under morgon och förmiddag. Under eftermiddagen väntas fortsatt molnigt men något ljusare väder, och kvällen blir klarare med temperaturer kring 4–5 °C.
Trafiksituationen är lugn och kollektivtrafiken rullar utan rapporterade störningar. Under torsdagskvällen pågick en insats med anledning ab rån i Märsta.
Nyheter Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.