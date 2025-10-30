Morgonkollen 30 oktober!

Dagen börjar molnigt med omkring 4 °C och stiger till 6–7 °C under morgonen. Under förmiddagen tillkommer regnskurar och temperaturen når 8–9 °C. Molnigt väder med skurar fortsätter under eftermiddagen och kvällen, med temperaturer kring 7–8 °C.

Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken rullar utan större störningar. Inga större blåljusinsatser rapporteras.