Dagen börjar molnigt med omkring 4 °C och stiger till 6–7 °C under morgonen. Under förmiddagen tillkommer regnskurar och temperaturen når 8–9 °C. Molnigt väder med skurar fortsätter under eftermiddagen och kvällen, med temperaturer kring 7–8 °C.
Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken rullar utan större störningar. Inga större blåljusinsatser rapporteras.
Politik Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har presenterat sin skuggbudget för 2026. Förslaget innehåller satsningar på skola, äldreomsorg samt kultur- och fritidsverksamhet. Partiet vill också öka fokus på miljöarbete, krisberedskap och långsiktiga investeringar i kommunens anläggningar.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.