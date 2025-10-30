Morgonkollen

Morgonkollen 30 oktober!

Dagen börjar molnigt med omkring 4 °C och stiger till 6–7 °C under morgonen. Under förmiddagen tillkommer regnskurar och temperaturen når 8–9 °C. Molnigt väder med skurar fortsätter under eftermiddagen och kvällen, med temperaturer kring 7–8 °C.

Trafiken flyter normalt och kollektivtrafiken rullar utan större störningar. Inga större blåljusinsatser rapporteras.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.