Morgonkollen 29 oktober!

Dagen väntas bli molnig med temperaturer runt 3 °C på morgonen och upp mot 6 °C på eftermiddagen. Trafiken flyter på normalt och kollektivtrafiken rullar utan större störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats i nuläget, men vägarna kan vara hala på vissa sträckor.