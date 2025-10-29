Morgonkollen

Morgonkollen 29 oktober!

Dagen väntas bli molnig med temperaturer runt 3 °C på morgonen och upp mot 6 °C på eftermiddagen. Trafiken flyter på normalt och kollektivtrafiken rullar utan större störningar. Inga större blåljushändelser har rapporterats i nuläget, men vägarna kan vara hala på vissa sträckor.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.