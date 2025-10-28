Dagen väntas bli molnig och kylig med temperaturer mellan 2 och 6 °C. risk för nederbörd cirka 30 procent, det kan även vara halt på morgonen. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats – en lugn start på veckan i Sigtuna kommun.
Notiser Sigtuna kommun har antagit en ny arkitekturpolicy som ska vägleda utvecklingen av allt från stadsdelar och byggnader till parker, landsbygd och offentliga platser. Policyn ska bidra till trygga, hållbara och vackra livsmiljöer där människan står i centrum, enligt kommunen.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.