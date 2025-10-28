Morgonkollen

Morgonkollen 28 oktober!

Dagen väntas bli molnig och kylig med temperaturer mellan 2 och 6 °C. risk för nederbörd cirka 30 procent, det kan även vara halt på morgonen. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats – en lugn start på veckan i Sigtuna kommun.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.