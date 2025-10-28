Morgonkollen 28 oktober!

Dagen väntas bli molnig och kylig med temperaturer mellan 2 och 6 °C. risk för nederbörd cirka 30 procent, det kan även vara halt på morgonen. Trafiken flyter på utan större störningar och kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell. Inga större blåljushändelser har rapporterats – en lugn start på veckan i Sigtuna kommun.