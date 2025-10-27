Morgonkollen

Morgonkollen - 27 oktober!

Väder: Dagen startar med molnigt väder och en temperatur på cirka 5°C. Under förmiddagen håller sig temperaturen runt 4–5°C, och det är övervägande molnigt. Från eftermiddagen och framåt väntas växlande molnighet med perioder av sol, men temperaturen stannar på mellan 6 och 7°C. Det finns en liten chans för lätt nederbörd sent på dagen. Vinden är måttlig, omkring 6–12 km/h, från nordost.

Kollektivtrafik: Inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken i Sigtuna kommun. Dock kan det vara bra att hålla koll på eventuella uppdateringar om väderförhållanden påverkar trafiken.

Vägar: Vägarna i kommunen är för närvarande lugna, men med tanke på det kyliga vädret kan det vara halt på vissa platser. Var uppmärksam på vägskyltar och anpassa hastigheten efter vägförhållandena.

Blåljus: Inga speciella händelser rapporteras in gällande blåljus i nuläget.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.