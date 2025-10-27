Morgonkollen - 27 oktober!

Väder: Dagen startar med molnigt väder och en temperatur på cirka 5°C. Under förmiddagen håller sig temperaturen runt 4–5°C, och det är övervägande molnigt. Från eftermiddagen och framåt väntas växlande molnighet med perioder av sol, men temperaturen stannar på mellan 6 och 7°C. Det finns en liten chans för lätt nederbörd sent på dagen. Vinden är måttlig, omkring 6–12 km/h, från nordost.

Kollektivtrafik: Inga större störningar rapporteras i kollektivtrafiken i Sigtuna kommun. Dock kan det vara bra att hålla koll på eventuella uppdateringar om väderförhållanden påverkar trafiken.

Vägar: Vägarna i kommunen är för närvarande lugna, men med tanke på det kyliga vädret kan det vara halt på vissa platser. Var uppmärksam på vägskyltar och anpassa hastigheten efter vägförhållandena.

Blåljus: Inga speciella händelser rapporteras in gällande blåljus i nuläget.