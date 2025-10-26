Morgonkollen 26 oktober!

Dagen inleds med kallt väder, cirka 4 grader, och molnigt. Det finns risk för nederbörd under dagen. Kollektivtrafiken rapporterar störningar på Mälartågen mellan Uppsala och Märsta, så resenärer uppmanas att planera sin resa i förväg.

I övrigt flyter trafiken på vägarna i kommunen normalt. Inga större blåljushändelser rapporteras i nuläget.