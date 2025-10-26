Morgonkollen

Morgonkollen 26 oktober!

Dagen inleds med kallt väder, cirka 4 grader, och molnigt. Det finns risk för nederbörd under dagen. Kollektivtrafiken rapporterar störningar på Mälartågen mellan Uppsala och Märsta, så resenärer uppmanas att planera sin resa i förväg.

I övrigt flyter trafiken på vägarna i kommunen normalt. Inga större blåljushändelser rapporteras i nuläget.

Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.