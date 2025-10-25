Det blir en molnig dag med cirka 10 grader och det går att vänta cirka sig regn under dagen. Det rapporteras om en lugn kväll och natt i kommunen. Trafiken är lugn i nuläget. Kollektivtrafik går utan större störningar men var medvetna om att det är begränsad turtätet på Mälartåg till Uppsala.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.