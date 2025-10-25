Morgonkollen 25 oktober!

Det blir en molnig dag med cirka 10 grader och det går att vänta cirka sig regn under dagen. Det rapporteras om en lugn kväll och natt i kommunen. Trafiken är lugn i nuläget. Kollektivtrafik går utan större störningar men var medvetna om att det är begränsad turtätet på Mälartåg till Uppsala.