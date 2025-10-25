Morgonkollen

Morgonkollen 25 oktober!

Det blir en molnig dag med cirka 10 grader och det går att vänta cirka sig regn under dagen. Det rapporteras om en lugn kväll och natt i kommunen. Trafiken är lugn i nuläget. Kollektivtrafik går utan större störningar men var medvetna om att det är begränsad turtätet på Mälartåg till Uppsala.

Av redaktion@marsta.nu
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.