En molnig dag, cirka 10 grader och risk för regn till 20 procent. Det rapporteras om en lugn kväll och natt, notera att det kan bli mycket trafik på vägarna med anledning av att höstlovet startar. Kollektivtrafiken flyter på i nuläget utan större störningar.
Nyheter Trots flera anmälningar som kopplade en lokal uppfödare till 36 övergivna raskatter i Märsta, valde Länsstyrelsen i Stockholm att inte göra någon polisanmälan – i strid med djurskyddslagen, rapporterar Kalla fakta.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.