Morgonkollen - 24 oktober!

En molnig dag, cirka 10 grader och risk för regn till 20 procent. Det rapporteras om en lugn kväll och natt, notera att det kan bli mycket trafik på vägarna med anledning av att höstlovet startar. Kollektivtrafiken flyter på i nuläget utan större störningar.

Av redaktion@marsta.nu
Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.