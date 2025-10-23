Dagen inleds med molnigt väder och risk för regn, och temperaturen ligger kring 10 grader. Trafiken flyter på normalt utan större störningar och kollektivtrafiken rullar som vanligt. Inga större händelser har rapporterats från blåljusmyndigheterna.
Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
Ung & Student På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.