Foto: Daniel Iskander

Morgonkollen

Morgonkollen 23 oktober!

Dagen inleds med molnigt väder och risk för regn, och temperaturen ligger kring 10 grader. Trafiken flyter på normalt utan större störningar och kollektivtrafiken rullar som vanligt. Inga större händelser har rapporterats från blåljusmyndigheterna.

Av redaktion@marsta.nu

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.