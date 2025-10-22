Morgonkollen

Morgonkollen 22 oktober!

Dagen inleds med molnigt väder och risk för regn, och temperaturen ligger kring 10 grader. Trafiken flyter på normalt utan större störningar och kollektivtrafiken rullar som vanligt. Inga större händelser har rapporterats från blåljusmyndigheterna.

Av redaktion@marsta.nu