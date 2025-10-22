21 okt kl. 18:38
Blåljus Polisen i lokalpolisområde Sigtuna/Väsby/Sollentuna rapporterar att de senaste dagarna kommit i kontakt med ett stort antal ungdomar som varit så berusade att de behövt sjukhusvård.
21 okt kl. 09:14
Ung & Student Höstlovet närmar sig och i Sigtuna kommun erbjuds många aktiviteter för barn och unga upp till 19 år som spenderar lovet hemma.
21 okt kl. 08:11
Politik Mälardalsrådet uppmanar regeringen att klubba igenom satsningarna i den nya infrastrukturplanen som inkluderar Arlanda, Ostlänken E4 och Märsta station.
21 okt kl. 07:01
Blåljus Det anmäldes fler sexualbrott under tredje kvartalet 2025 än under något annat kvartal de senaste åtta åren.
21 okt kl. 06:11
20 okt kl. 20:19
Blåljus En man avled efter olyckan som inträffade på E4:an under måndagen.
20 okt kl. 18:14
Nyheter Resenärer som ska till och från Uppsala-Märsta i helgen får kolla extra i tidtabellen, Mälartåg halverar trafiken.
20 okt kl. 15:30
Blåljus Under eftermiddagen inträffade en trafikolycka norr om Måby varpå två personer fördes till sjukhus.
20 okt kl. 06:26
19 okt kl. 15:09
Blåljus Under natten attackerades ungdomar av en berusad person. En tonåring blev slagen och den berusade omhändertogs.
19 okt kl. 14:35
Ung & Student Under lördagen arrangerades Harvest Day, en höstmarknad, i Stadsängarna. Ett event som Internationella Engelska skolans personal och elever arrangerade.
19 okt kl. 13:14
Blåljus En man utsattes för rån i Märsta under natten.
19 okt kl. 08:36
Blåljus Polisen i Stockholms län varnar för en ny våg av så kallade ”vodkabilar”, efter att flera minderåriga hittats svårt medtagna under fredagskvällen. Ungdomar har förts till sjukhus från bland annat Nacka och Tyresö.
19 okt kl. 08:32
Nyheter Nya siffror visar att arbetslösheten nu är uppe i 9 procent i kommunen. En ökning med 0,4 procentenheter sen förra året.
19 okt kl. 06:18
18 okt kl. 12:46
Nyheter En utredning av påstådda oegentligheter inom Sigtuna kommun, som beställdes av kommundirektör Daniel Lindqvist efter en anonym anmälan under våren 2025, är nu klar.
18 okt kl. 05:36
17 okt kl. 21:22
Ung & Student På söndag är det dags för höstens högskoleprov. I våras deltog omkring 500 personer i Märsta, och den högsta poängen i Sigtuna blev 1,9 – ett resultat som placerar sig bättre än 99,7 procent av deltagarna i landet, enligt Newsworthy.
17 okt kl. 12:52
Politik Arlanda måste utvecklas för att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft, skriver Mälardalsrådet i sitt remissvar till regeringen.
17 okt kl. 07:10
Notiser Region Stockholms ambulanser har haft problem med kartor som hänger sig eller visar fel väg, vilket kan leda till förseningar och ökade risker för patienter, rapporterar P4 Stockholm.
17 okt kl. 07:08
Blåljus Stöld och inbrott var de vanligaste brotten i kommunen under vecka 41.
17 okt kl. 06:07
17 okt kl. 04:43
Blåljus För tredje natten i rad har en brand brutit ut i ett flerfamiljshus på Wenngarn.