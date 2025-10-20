Morgonkollen 20 oktober!

Det blir en kylig men fin dag, under morgonen cirka 2 grader, senare idag cirka 8 grader. Solen lyser. Kollektivtrafik ha koll via sl.se, samma gäller trafikläget där det just nu är lugnt men situationen kan ändras. Ha koll via trafiken.nu. Inom blåljus finns inga speciella händelser att rapportera om i nuläget.