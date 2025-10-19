Morgonkollen

Morgonkollen 19 oktober!

Det blir en fin dag som startar med temperatur kring noll, under dagen mest sju grader. I kollektivtrafiken råder i nuläget inga större störningar. Trafiken på vägarna i kommunen är lugn och det är i nuläget inga speciella händelser att rapportera om.

Av redaktion@marsta.nu