En kylig morgon med temperatur kring noll, under dagen som mest +7 grader. Risk för regn. Blåljusläget uppges vara lugnt i nuläget, håll utkik på sajten för eventuella händelser. Trafikläget rapporterar normal framkomlighet och inga större störningar i kollektivtrafiken. Men som vanligt, ha koll via sl.se
Politik Kommunledningen presenterade på torsdagen sitt förslag till mål och budget för 2026. Förslaget innehåller bland annat satsningar på skola, omsorg, trygghet och folkhälsa samt en skattesänkning för andra året i rad.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.