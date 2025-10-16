Torsdagen bjuder på växlande molnighet och en temperatur kring 10°C. Morgonen är lugn i trafiken, och bussar och tåg går som planerat. Under natten brann det på nytt i Wenngarn varpå polis och brandkår tillkallades. En anmälan om mordbrand upprättades.
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.
Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
Politik Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.