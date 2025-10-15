Morgonkollen

Morgonkollen - 15 oktober!

Onsdagens väder är klart, med temperaturer runt 9°C. Trafiken rullar lugnt och smidigt, och inga större incidenter stör framkomligheten. Kollektivtrafiken fungerar utan problem. Under natten har det varit en insats i Wenngarn med anledning av brand.

Av redaktion@marsta.nu
upphandlingen av bolt

Oklart om Bolt-domen överklagas

Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.