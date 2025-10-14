Dagen inleds med lätt regn och en temperatur på 8°C. Under eftermiddagen klarnar det upp något, men molnigheten tilltar igen framåt kvällen. Det förekommer inga större trafikstörningar, och kollektivtrafiken fungerar som vanligt. Inga speciella händelser att rapportera om i nuläget!
Nyheter Sigtuna kommun placerar sig på plats 138 av landets 290 kommuner i årets Hjärtstartarindex. Trots att antalet registrerade hjärtstartare har ökat till 146 innebär det en försämring jämfört med tidigare år, enligt Hjärt-Lungfonden.
Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
Politik Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan