Morgonkollen
Morgonkollen - 12 oktober!
Vädret är mestadels klart med en temperatur på 11°C. Det är en ovanligt lugn trafikdag, och kollektivtrafiken fungerar utan några större störningar. Inga speciella blåljushändelser att rapportera om i nuläget.
Blåljus Polisen registrerade 258 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 40.
Notiser Morgonkollen 11 oktober!
Blåljus På grund av en brinnande lastbil vid Glädjen påverkar trafik på E4:an
Nyheter Det finns risk för köer på Arlanda i samband med att det nya gränssystemet inför.
Blåljus Räddningstjänsten larmades under morgonen till en trafikolycka på väg 263 vid Norrsundavägen, i höjd med Plantagen i Märsta.
Notiser Morgonkollen 10 oktober!
Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.
Notiser Morgonkollen 9 oktober!
Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
Politik Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.
Notiser Morgonkollen 8 oktober!
Blåljus Ett misstänkt beteende vid en bensinstation i Märsta ledde till att polisen upptäckte en stulen bil.
Notiser En boende vid Sätunaparken i Märsta har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana i parken.
Notiser Morgonkollen 7 oktober!
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan
Blåljus En 13-årig pojke och en 50-årig man har båda polisanmält varandra för misshandel efter ett bråk i Valsta på söndagskvällen. En elsparkcykel ska ha varit orsaken till konflikten, enligt unt.se
Nyheter Ett 20-tal spelare och föräldrar från Sigtuna Märsta United städade under lördagsförmiddagen halva Rosersbergs industriområde, enligt ett pressmeddelande från Städa Sverige.
Notiser Morgonkollen 6 oktober!
Blåljus En man stökade på ett ankommande plan till Arlanda under söndagskvällen.
Blåljus Polisen larmades till Valsta centrum under lördagsförmiddagen efter uppgifter om att en man ska ha orsakat skadegörelse på platsen.
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.