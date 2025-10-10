Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 10 oktober!

Vädret är fortsatt molnigt med en temperatur runt 9°C. Det förekommer inga större trafikstörningar, men SL rapporterar om mindre förseningar på vissa busslinjer. Ingen större blåljusaktivitet har noterats under morgonen.

Oklart om Bolt-domen överklagas

Nyheter Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.