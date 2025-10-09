Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen 9 oktober!

Dagen inleds med lätt regn och en temperatur på cirka 8°C. Under förmiddagen klarnar det upp något, men molnigheten tilltar igen framåt eftermiddagen. Det är en normal trafikmorgon med inga större incidenter rapporterade. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att hålla koll på SL:s officiella kanaler för eventuella uppdateringar.

Av redaktion@marsta.nu

VR kommer köra åt Mälardalståg från december 2026

Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.