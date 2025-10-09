Morgonkollen 9 oktober!

Dagen inleds med lätt regn och en temperatur på cirka 8°C. Under förmiddagen klarnar det upp något, men molnigheten tilltar igen framåt eftermiddagen. Det är en normal trafikmorgon med inga större incidenter rapporterade. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att hålla koll på SL:s officiella kanaler för eventuella uppdateringar.