Foto: Ingvar Westlin/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 8 oktober!

Det väntas lätt regn och dugg under dagen med temperaturer runt 14 °C på dagen och ca 4 °C på natten. Inga speciella händelser att rapportera om i blåljus samt att kollektivtrafik i nuläget flyter på utan störningar.

Av redaktion@marsta.nu

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.