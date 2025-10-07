Morgonkollen 7 oktober!

Vädret är halvklart med en temperatur mellan 9 och 13 grader Celsius. Vindarna är måttliga med en hastighet på cirka 5 m/s. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.