Morgonkollen

Morgonkollen 7 oktober!

Vädret är halvklart med en temperatur mellan 9 och 13 grader Celsius. Vindarna är måttliga med en hastighet på cirka 5 m/s. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.

Av redaktion@marsta.nu

Var tionde tåg i kommunen försenat under september

Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.