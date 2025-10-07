Vädret är halvklart med en temperatur mellan 9 och 13 grader Celsius. Vindarna är måttliga med en hastighet på cirka 5 m/s. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.
Notiser När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.
Blåljus Polisen larmades vid 15-tiden på onsdagen till en busshållplats i Sigtuna efter uppgifter om ett misstänkt människorov: - Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov, uppger kammaråklagare Anton Frykstrand.
Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.
Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.