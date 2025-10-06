Morgonkollen 6 oktober!

Måndagen präglas av halvklart väder med en temperatur mellan 8 och 14 grader Celsius. Vindarna är sydliga med en hastighet på cirka 6 m/s.

Kollektivtrafiken fungerar generellt väl, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar eller störningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga anmärkningsvärda händelser. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.