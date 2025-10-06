Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 6 oktober!

Måndagen präglas av halvklart väder med en temperatur mellan 8 och 14 grader Celsius. Vindarna är sydliga med en hastighet på cirka 6 m/s.

Kollektivtrafiken fungerar generellt väl, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar eller störningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga anmärkningsvärda händelser. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.

Av Erik Karlsson

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.