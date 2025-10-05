Morgonkollen 5 oktober

Vädret präglas av lätt regn och duggregn. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader Celsius, med sydostliga vindar på cirka 5 m/s.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.