Vädret präglas av lätt regn och duggregn. Temperaturen ligger mellan 9 och 11 grader Celsius, med sydostliga vindar på cirka 5 m/s.
Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.
Notiser När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.
Blåljus Polisen larmades vid 15-tiden på onsdagen till en busshållplats i Sigtuna efter uppgifter om ett misstänkt människorov: - Jag kan bekräfta att det pågår en förundersökning om människorov, uppger kammaråklagare Anton Frykstrand.
Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.
Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.
Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.