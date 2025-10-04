Morgonkollen 4 oktober!

Dagen präglas av risk för spridda skurar. Temperaturen varierar mellan 7 och 11 grader Celsius, med sydliga vindar på cirka 20 m/s. SMHI har utfärdat en varning för vind under lördagen.

Kollektivtrafiken fungerar generellt väl, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar eller störningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga anmärkningsvärda händelser. Trafiksituationen är normal, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.