Morgonkollen 3 oktober!

Vädret är delvis molnigt med risk för spridda skurar. Temperaturen ligger mellan 8 och 13 grader Celsius, och vinden är sydlig med en hastighet på cirka 5 m/s.

Kollektivtrafiken fungerar som vanligt, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar. Blåljusverksamheten är lugn med inga större incidenter att rapportera. Trafiksituationen är stabil, men väderförhållandena kan påverka framkomligheten.