Morgonkollen 2 oktober!

Dagen präglas av delvis molnighet och risk för spridda skurar. Temperaturen varierar mellan 4 och 13 grader Celsius, med sydliga vindar på cirka 5 m/s.

Inga större störningar rapporteras inom kollektivtrafiken. Blåljusverksamheten är lugn med inga anmärkningsvärda händelser. Trafiksituationen är normal, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på väderförhållandena som kan påverka framkomligheten.