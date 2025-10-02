Foto: Insändarbild/Ingvar Vestin

Morgonkollen 2 oktober!

Dagen präglas av delvis molnighet och risk för spridda skurar. Temperaturen varierar mellan 4 och 13 grader Celsius, med sydliga vindar på cirka 5 m/s.

Inga större störningar rapporteras inom kollektivtrafiken. Blåljusverksamheten är lugn med inga anmärkningsvärda händelser. Trafiksituationen är normal, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på väderförhållandena som kan påverka framkomligheten.

Av redaktion@marsta.nu

Billigare SL-resor för studenter i Sigtuna kommun

Politik Studenter i Märsta, Sigtuna och Rosersberg får billigare resor när SL lanserar en ny terminsbiljett hösten 2026. Den nya biljetten innebär att kostnaden per månad sänks från 650 till 400 kronor, en minskning med nästan 40 procent.

Märsta station rustas upp – del av nationell plan

Politik Trafikverket föreslår att Märsta station byggs om till ett modernt resecentrum inom ramen för den nationella transportplanen för 2026–2037. Satsningen innebär en upprustning av en av Sigtuna kommuns viktigaste knutpunkter för kollektivtrafiken.

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.