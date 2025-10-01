Morgonkollen 1 oktober!

Vädret i Märsta är växlande molnighet med risk för spridda skurar. Temperaturen ligger mellan 3 och 9 grader Celsius. Vindarna är måttliga med en hastighet på cirka 5 m/s från sydost. Kollektivtrafiken fungerar generellt väl, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar eller störningar. Det finns inga rapporterade incidenter inom blåljusverksamheten. Trafiksituationen är stabil med inga större trafikolyckor eller vägavstängningar att rapportera.