Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 1 oktober!

Vädret i Märsta är växlande molnighet med risk för spridda skurar. Temperaturen ligger mellan 3 och 9 grader Celsius. Vindarna är måttliga med en hastighet på cirka 5 m/s från sydost. Kollektivtrafiken fungerar generellt väl, men resenärer uppmanas att vara uppmärksamma på eventuella förseningar eller störningar. Det finns inga rapporterade incidenter inom blåljusverksamheten. Trafiksituationen är stabil med inga större trafikolyckor eller vägavstängningar att rapportera.

Av Erik Karlsson

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.