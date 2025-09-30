Tisdagen den 30 september avslutar perioden med mestadels soligt väder och omkring 15 °C på dagen samt cirka 6 °C på morgonen. Trafiken flyter på normalt och pendeltågen rullar utan större störningar. Det finns inga rapporter om större blåljushändelser.
Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.
Nyheter Efter att Sigtuna fritidsgård stängde i våras har kommunen satsat mer på en mobil fritidsverksamhet. Syftet är att nå fler ungdomar där de faktiskt finns och skapa en meningsfull fritid tillsammans med föreningar och andra aktörer.
Politik Valdeltagandet i kyrkovalet 2025 ser ut att bli något lägre än i valet 2021. I Sigtuna kommun är det Sigtuna församling som har högst andel röstande, med 18,5 procent av medlemmarna som utnyttjat sin rösträtt.
Blåljus En man i 30-årsåldern greps under natten mot lördag i Skånela utanför Rosersberg. Polisen misstänker att cykeln mannen hade med sig är stulen, och han är nu misstänkt för både häleri och narkotikabrott.
Politik Efter tappet i Svenskt Näringslivs ranking fokuserar Sigtuna kommun på att knyta ihop skola och näringsliv. Genom satsningen MOA ska fler unga inspireras till framtida yrkesval samtidigt som företagen får bättre tillgång till kompetens.