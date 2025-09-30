Foto: Insändarbild/Ingvar Vestin

Tisdagen den 30 september avslutar perioden med mestadels soligt väder och omkring 15 °C på dagen samt cirka 6 °C på morgonen. Trafiken flyter på normalt och pendeltågen rullar utan större störningar. Det finns inga rapporter om större blåljushändelser.

Av redaktion@marsta.nu

Majoriteten av resenärer anser att det är fel att åka utan biljett

Nyheter En ny rapport från Kollektivtrafikbarometern visar att 93 procent av resenärerna tycker att det är fel att resa utan giltig biljett i kollektivtrafiken, inklusive SL. Trots det finns grupper som ibland väljer att inte betala, framför allt yngre personer, män, studenter och personer som reser dagligen i storstadsområden.