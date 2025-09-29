Foto: Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 29 september!

Måndagen den 29 september får uppsprickande molntäcke med inslag av sol och dagstemperatur omkring 15 °C, natt- och morgontemp runt 6 °C. Trafiksituationen är normal och kollektivtrafiken fungerar. Polis och räddningstjänst rapporterar inget avvikande i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.