Foto: Ingvar Westlin/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen - 27 september!

Lördagen den 27 september blir mestadels solig och mild för årstiden med uppemot 15 °C på eftermiddagen och cirka 5 °C på morgonen. Vägarna är framkomliga och kollektivtrafiken rullar som planerat. Det är lugnt från blåljussynpunkt.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

EXTRA

Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.