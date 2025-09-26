Morgonkollen

Morgonkollen 26 september!

Fredagen den 26 september präglas av växlande molnighet och en dagstemperatur på omkring 15 °C, med natt- och morgontemperaturer kring 4 °C. Trafikläget är normalt och pendeltågstrafiken påverkas inte av några större störningar. Inga betydande blåljushändelser har rapporterats.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

EXTRA

Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.