Torsdagen den 25 september blir solig med temperaturer upp mot cirka 15 °C på dagen och runt 4 °C på morgonen. Framkomligheten på vägarna är god och kollektivtrafiken fungerar enligt tidtabell. Polis och räddningstjänst rapporterar inga större incidenter.
Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.
Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.