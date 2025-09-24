Foto: Insändarbild/Ingvar Westin

Morgonkollen

Morgonkollen 24 september!

Onsdagen den 24 september inleds med växlande molnighet och dagstemperatur kring 12 °C medan morgonen är kall runt 2 °C. Trafiken flyter på normalt och pendeltågen rullar utan större störningar. Inga större blåljushändelser rapporteras i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu

Bullerinventering längs järnvägen

Nyheter Under hösten pågår en bullerinventering av fastigheter längs järnvägen mellan länsgränsen Stockholm/Uppsala och söder om Bergsbrunna. Inventeringen utförs av WSP Sverige AB på uppdrag av Trafikverket och omfattar flera bostäder i Sigtuna kommun.

EXTRA

Dumpade katter kopplas till uppfödare i Märsta

Nyheter 36 sibiriska katter har under det senaste året hittats dumpade i området kring Märsta, varav tre var döda. Katterna har ofta varit magra och skygga, och flera har fått ungar innan de påträffats. Det rapporterar TV4:s Kalla Fakta.

kyrkovalet

Lågt valdeltagande vid förra kyrkovalet

Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.

Blottare vid Rosersbergs station

Blåljus En man ska ha onanerat öppet vid Rosersbergs station på torsdagsförmiddagen. Polisen larmades till platsen och en anmälan om sexuellt ofredande är upprättad.

312 viltolyckor i kommunen under 2024

Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.