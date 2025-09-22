Morgonkollemn 22 september!

Måndagen den 22 september blir det soligt till växlande molnighet med morgontemperaturer ner mot 12 grader och dagstemperaturer upp till 14 grader. Trafiken flyter på normalt även om det kan vara lite kallt på morgonen. Kollektivtrafiken fungerar enligt plan och blåljusläget är lugnt.