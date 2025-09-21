Söndagen den 21 september väntas ett par regnskurar och temperaturen sjunker till mellan 12 och 15 grader. Trafiken påverkas av blöta vägbanor men framkomligheten är god. Kollektivtrafiken fungerar i stort sett som vanligt och inga större blåljushändelser har noterats.
Politik På söndag är det åter dags för kyrkoval. Vid det senaste valet 2021 deltog knappt var femte medlem i Svenska kyrkan, och i Sigtuna låg valdeltagandet mellan 13,6 och 20,4 procent beroende på församling, enligt en genomgång från Newsworthy.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.