Foto: Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 19 september!

Fredagen den 19 september blir det lite regn under dagen och temperaturen når 9 till 17 grader. Trafiken flyter på men vägbanorna kan vara hala under rusningstid. Kollektivtrafiken påverkas inte i någon större utsträckning och inga blåljushändelser har rapporterats.

Av redaktion@marsta.nu

Blottare vid Rosersbergs station

Blåljus En man ska ha onanerat öppet vid Rosersbergs station på torsdagsförmiddagen. Polisen larmades till platsen och en anmälan om sexuellt ofredande är upprättad.

312 viltolyckor i kommunen under 2024

Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.

Beredskapsdag i Märsta centrum nästa lördag

Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.

SL tar över busstrafiken i Sigtuna kommun

Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.

Dags att nominera till Arkitekturpriset

Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.

Ungdomsarbetslösheten stiger i kommunen

Nyheter Efter mer än ett års nedgång stiger nu arbetslösheten bland unga i Sigtuna kommun. Enligt Arbetsförmedlingens färska statistik ökar både ungdoms- och totalarbetslösheten i kommunen.

Fler barn drabbade av vräkning i Sigtuna kommun

Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.