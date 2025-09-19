Fredagen den 19 september blir det lite regn under dagen och temperaturen når 9 till 17 grader. Trafiken flyter på men vägbanorna kan vara hala under rusningstid. Kollektivtrafiken påverkas inte i någon större utsträckning och inga blåljushändelser har rapporterats.
Nyheter Under 2024 rapporterades 312 viltolyckor i Sigtuna kommun, vilket motsvarar 15 olyckor per 1 000 bilar. Siffran placerar kommunen under länstoppen, där Norrtälje har flest olyckor med 37 per 1 000 bilar, följt av Nynäshamn, Ekerö och Nykvarn.
Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.
Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.