Morgonkollen

Morgonkollen 17 september!

Onsdagen den 17 september bjuder på uppsprickande molntäcke och perioder av sol med temperaturer från 12 till 16 grader. Vägläget är gott och trafiken påverkas inte nämnvärt. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt och natten har varit lugn utan rapporterade incidenter.

Av redaktion@marsta.nu

Beredskapsdag i Märsta centrum nästa lördag

Nyheter Nästa lördag är det dags för Trygghets- och beredskapsdagen i Märsta centrum. Temat i år är ”Du är en del av Sveriges totalförsvar” – och det blir en dag fylld med aktiviteter för hela familjen.

SL tar över busstrafiken i Sigtuna kommun

Politik Från sommaren 2029 tar SL över busstrafiken i Sigtuna och Upplands Väsby. Det blir första gången sedan 1990-talet som kollektivtrafiken inte körs av ett privat bolag, rapporterar SVT Stockholm.

Dags att nominera till Arkitekturpriset

Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.

Ungdomsarbetslösheten stiger i kommunen

Nyheter Efter mer än ett års nedgång stiger nu arbetslösheten bland unga i Sigtuna kommun. Enligt Arbetsförmedlingens färska statistik ökar både ungdoms- och totalarbetslösheten i kommunen.

Fler barn drabbade av vräkning i Sigtuna kommun

Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.

Fågeltornet vid Fysingen renoveras

Notiser Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.

Risk för skyfall i kommunen

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.