Tisdagen den 16 september inleds med enstaka regnskurar och temperaturer mellan 10 och 17 grader. Trafiken flyter på normalt även om vägarna kan vara blöta på vissa håll. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga blåljushändelser är rapporterade.
Nyheter Nu kan invånare, företag och föreningar lämna in förslag till årets arkitekturpris i Sigtuna kommun. Priset delas ut för att uppmärksamma byggnader och platser som bidrar till en god livsmiljö och stimulerar samtalet om arkitektur.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.