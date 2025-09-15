Dagen bjuder på lätt regn med en högsta temperatur på 17 grader och omkring 10 grader under morgontimmarna. Trafikläget är stabilt, kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljusinsatser har rapporterats.
Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.
Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.