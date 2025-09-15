Foto: Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 15 september!

Dagen bjuder på lätt regn med en högsta temperatur på 17 grader och omkring 10 grader under morgontimmarna. Trafikläget är stabilt, kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljusinsatser har rapporterats.

Av redaktion@marsta.nu

Ungdomsarbetslösheten stiger i kommunen

Nyheter Efter mer än ett års nedgång stiger nu arbetslösheten bland unga i Sigtuna kommun. Enligt Arbetsförmedlingens färska statistik ökar både ungdoms- och totalarbetslösheten i kommunen.

Fler barn drabbade av vräkning i Sigtuna kommun

Nyheter Under årets första halvår berördes sex barn av vräkningar i Sigtuna kommun. Fyra ärenden registrerades hos Kronofogden, där sex barn var folkbokförda på de aktuella adresserna. Ytterligare två barn, som inte var skrivna där, påverkades också.

Fågeltornet vid Fysingen renoveras

Notiser Renoveringsarbetet av fågeltornet vid Fysingen har påbörjats. Tornets bottenplatta ska åtgärdas och efter avslutat arbete blir tornet åter tillgängligt för fågelskådning.

Risk för skyfall i kommunen

Notiser SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i både Stockholm och Uppsala län, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från onsdag kväll den 10 september klockan 17.00 fram till natten mot torsdag klockan 03.00.

Förslag om rondell vid infarten till Til/Svalängen

Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.

ambulanskrisen

27 nya ambulanser till Stockholm – personalbrist kvarstår

Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.