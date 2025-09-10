Vädret fortsätter med växlande molnighet. Temperaturen når 22 grader på eftermiddagen, medan morgonen ligger kring 14 grader. Trafik- och kollektivtrafikläget är stabilt, och inga större störningar rapporteras. Sent på kvällen ryckte brandkår ut till en brand i centrala Märsta som misstänks vara anlagd.
Notiser Ett medborgarförslag om att anlägga en cirkulationsplats där Märstavägen ansluter till väg 263 kommer att behandlas i kommunstyrelsen. Förslaget anses dock besvarat eftersom kommunen inte har rådighet över väg 263, som är Trafikverkets ansvar.
Notiser Under sommaren har ambulanssjukvården i Stockholms län präglats av personalbrist och fordon som stått stilla. Som en del i att förbättra situationen har Region Stockholm köpt in 27 nya ambulanser som tas i bruk i oktober, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.