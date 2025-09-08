Dagen inleds molnigt med cirka 14 grader. Under eftermiddagen stiger temperaturen till omkring 22 grader. Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.
Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.