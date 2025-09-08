Morgonkollen

Morgonkollen 8 september!

Dagen inleds molnigt med cirka 14 grader. Under eftermiddagen stiger temperaturen till omkring 22 grader. Trafiken flyter på utan större störningar i kommunen. Kollektivtrafiken rullar enligt tidtabell och inga större blåljushändelser har rapporterats under natten.

Av redaktion@marsta.nu

Par stormade gate på Arlanda

Blåljus Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

Blottare på pendeln till Arlanda

Blåljus Tidigt på söndagsmorgonen larmades polisen om en man som blottat sig på ett pendeltåg nära Arlanda. Händelsen inträffade strax före halv sju och flera resenärer slog larm.

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.